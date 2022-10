Fête des morts Château, 21 octobre 2022, Château.

2022-10-21 – 2022-10-22

Venez célébrer la fête des morts, allumer le feu du souvenir et inviter ceux qui ne sont plus à se joindre aux vivants.

Mira Ceti et son ensemble vocal « La faune des abysses » fait vibrer l’église de château de chants de vie et de mort, et vous invite à la fête. Puisant dans le répertoire sacré et profane européen, ce concert propose un espace pour que chacun à sa manière puisse honorer ceux qui ne sont plus. A l’issue du concert sera proposé vin chaud, soupe et tartine pour prolonger la rencontre.

Entrée à prix libre.

contact.miraceti@gmail.com

