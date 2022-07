Fête des moissons Mallemort, 20 août 2022, Mallemort.

Fête des moissons

Domaine du Vergon Mallemort Bouches-du-Rhône

2022-08-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-20 23:00:00 23:00:00

Mallemort

Bouches-du-Rhône

Tout au long de la journée, des animations sont organisées : Le travail du blé en continu (fauchage manuel ou mécanique, battage à l’ancienne, au fléau, foulage à cheval, ventarelle, moulin à pierre pour écraser le grain, bluterie et pain cuit sur place). Mais aussi, quelques vieux métiers: maréchalerie, forge, rémouleur, fabrication de cordes, de bouchons, vannerie, lavandières avec un lavoir à l’ancienne,couture, vieux habits, …

Diverses activités pour les enfants (animaux de la ferme, jeux anciens)

Des artisans comme l’apiculteur, les safraniers, les croqueurs de pommes et bien d’autres..

Notre halle, petit marché couvert avec vente de blé, farine, pois chiche, pains et légumes

L’école d’autrefois avec une institutrice où tout le monde peut venir faire la dictée ou les calculs

Un animateur se promènera d’activité en activité pour présenter le matériel et les stands. Des groupes folkloriques provençaux animeront la journée. Buvette toute la journée et petite restauration le midi.



En soirée : le repas des moissons et une soirée musicale

Durant cette journée les vieux métiers et les traditions provençales sont mis à l’honneur

+33 6 09 15 36 61

