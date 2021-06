Paris La Ferme de Paris Paris Fête des moissons au Bois de Vincennes La Ferme de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête des moissons au Bois de Vincennes La Ferme de Paris, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 11 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

et samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Fête des moissons Les céréales murissent et dorent dans le champ et la Ferme de Paris célèbre les moissons du mercredi 7 au dimanche 11 juillet.

À cette occasion, les artisans de Paris s’invitent à la ferme : les associations Graine de Quatorzien, les Moulins Bourgeois et leurs boulangers.

Du mercredi 7 au dimanche 11 : Découvrez les céréales anciennes, le levain, les semences paysannes. Découvrez les céréales de la Ferme, réalisez de la farine, et dégustez du pain rustique !

Visite libre

Récolte des céréales :

Le direct de la moisson du bois de Vincennes (date à venir).

A partir du 13 juillet, venez découvrir les céréales de la Ferme et réaliser de la farine du mardi au samedi !



1, route du Pesage Paris 75012

Bus 77 – arrêt Plateau de Gravelle

