Fête des mobilités durables à Guebwiller Guebwiller, 14 mai 2022, Guebwiller.

Fête des mobilités durables à Guebwiller Guebwiller

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller

A vélo, à pied, en tyrolienne, en roller, en trottinette… La 1ère Fête des mobilités durables de Guebwiller aura lieu samedi 14 mai de 10h à 18h sur le nouveau Pôle multimodal, en face de l’ancienne gare. Animations, ateliers, circuits et spectacles permettront la découverte des infrastructures et installations qui favorisent les déplacements “doux” à Guebwiller. Toute la journée, la bicyclette sera reine. Il sera possible de participer à des balades en ville grâce aux circuits urbains encadrés par l’association Bicychouette. Au départ du Pôle multimodal, on pourra aussi se lancer dans la vallée de Guebwiller. L’Association des cyclotouristes de Guebwiller ( ACTF) proposera ainsi 4 circuits pour vélos de route et VTT dans le cadre de la manifestation “Mai à vélo” avec le soutien du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Les enfants, eux, profiteront de nombreux ateliers de maniabilité et de sécurité proposés par la Police municipale et les associations Roue Pèt’, Vélo club Alsatia et OVF. Toujours pour les enfants, les vélos bizarroïdes de l’association Cyclo circus devraient provoquer de nombreux fous rires.

Et si vous profitiez de cette journée pour vous remettre en selle ?! L’association Roue Pèt’ proposera, plutôt à destination des adultes, des ateliers de vérification et adaptation de vélos trop longtemps remisés au fond de la cave. Après cette étape “sécurité” indispensable, on vous redonnera confiance pour vous élancer.

Durant cette journée, venez également découvrir la ville à pied grâce à des animations et jeux organisés par les membres du Nordic Walking et de la Course d’orientation de Guebwiller ( COBF). Les premiers, bâtons en mains, proposeront de les suivre sur trois circuits et les seconds, carte d’orientation en mains, animeront trois sortes de chasse aux trésors.

Bien sûr, les enfants ne rateront pas cette tyrolienne de 20 mètres qui leur permettra de voler au-dessus du plancher des vaches et les spectacles de la troupe de comédiens.

Plus d’infos : www.ville-guebwiller.fr

La ville de Guebwiller fête les mobilités durables le samedi 14 mai. Tous à vélo, tous à pied, venez au pôle multimodal pour faire la fête en famille ou entre amis !

+33 3 89 76 80 61

A vélo, à pied, en tyrolienne, en roller, en trottinette… La 1ère Fête des mobilités durables de Guebwiller aura lieu samedi 14 mai de 10h à 18h sur le nouveau Pôle multimodal, en face de l’ancienne gare. Animations, ateliers, circuits et spectacles permettront la découverte des infrastructures et installations qui favorisent les déplacements “doux” à Guebwiller. Toute la journée, la bicyclette sera reine. Il sera possible de participer à des balades en ville grâce aux circuits urbains encadrés par l’association Bicychouette. Au départ du Pôle multimodal, on pourra aussi se lancer dans la vallée de Guebwiller. L’Association des cyclotouristes de Guebwiller ( ACTF) proposera ainsi 4 circuits pour vélos de route et VTT dans le cadre de la manifestation “Mai à vélo” avec le soutien du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Les enfants, eux, profiteront de nombreux ateliers de maniabilité et de sécurité proposés par la Police municipale et les associations Roue Pèt’, Vélo club Alsatia et OVF. Toujours pour les enfants, les vélos bizarroïdes de l’association Cyclo circus devraient provoquer de nombreux fous rires.

Et si vous profitiez de cette journée pour vous remettre en selle ?! L’association Roue Pèt’ proposera, plutôt à destination des adultes, des ateliers de vérification et adaptation de vélos trop longtemps remisés au fond de la cave. Après cette étape “sécurité” indispensable, on vous redonnera confiance pour vous élancer.

Durant cette journée, venez également découvrir la ville à pied grâce à des animations et jeux organisés par les membres du Nordic Walking et de la Course d’orientation de Guebwiller ( COBF). Les premiers, bâtons en mains, proposeront de les suivre sur trois circuits et les seconds, carte d’orientation en mains, animeront trois sortes de chasse aux trésors.

Bien sûr, les enfants ne rateront pas cette tyrolienne de 20 mètres qui leur permettra de voler au-dessus du plancher des vaches et les spectacles de la troupe de comédiens.

Plus d’infos : www.ville-guebwiller.fr

Guebwiller

dernière mise à jour : 2022-05-04 par