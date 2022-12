Fête des métiers de la forêt Les Monts d’Andaine Les Monts d'Andaine Les Monts d'Andaine Catégories d’évènement: Les Monts d'Andaine

Orne

Fête des métiers de la forêt Les Monts d'Andaine, 30 juillet 2023, Les Monts d'Andaine

2023-07-30 08:30:00 08:30:00 – 2023-07-30 20:00:00 20:00:00

la sauvagère chapelle des Friches

Les Monts d’Andaine

Orne Les Monts d’Andaine Fête autour des métiers de la forêt à la chapelle des Friches

programme : dès 8h30 déjeuner aux tripes,

11h messe de St Hubert avec les trompes le rallye st michel

concours du meilleur bûcheron matin et après-midi

restauration sur place midi et soir

toute la journée animations autour des métiers de la forêt (scierie ambulante, scieur de long, fabrication de charbon de bois, sabotier, lattier, tourneur sur bois, atelier sculpture)

en soirée spectacle en chansons Fête autour des métiers de la forêt à la chapelle des Friches

Lieu Les Monts d'Andaine Adresse Les Monts d'Andaine Orne la sauvagère chapelle des Friches

