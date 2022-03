Fête des métiers d’art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 3 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Fête des métiers d’art Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-03 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 Villedieu-les-Poêles Place des Costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Après une édition 2020 annulée et une édition 2021 plus confidentielle centrée sur les artisans du territoire, Villedieu-les-Poêles relance sa Fête des Métiers d’art en 2022. Celle-ci accueillera une cinquantaine d’artisans d’art sous un élégant chapiteau, pendant 2 jours, au cœur de la ville historique.

En 2019, plus de 9000 visiteurs s’étaient déplacés de toute la Manche, mais plus largement de la Normandie et des régions limitrophes (Bretagne et Pays de la Loire) pour découvrir ou (re) découvrir des savoir-faire uniques. Ce week-end de fête pour les métiers d’art permet aux artisans qui le souhaitent de réaliser des démonstrations et de rencontrer et d’échanger avec les visiteurs et les autres professionnels.

Une attention particulière est portée au « jeune public » ainsi qu’aux adolescents pour leur permettre de découvrir les métiers de l’intelligence de la main, dans toute la diversité que proposent les métiers d’art.

Plusieurs autres lieux à travers la ville proposeront des animations en lien avec les métiers d’art : Quartier des Métiers d’art, Salle du Pussoir, Médiathèque,… Un pavillon culinaire est également installé en cœur de ville pour mettre en avant les produits issus du terroir local.

Cette 5e édition se tiendra le week-end des 2 et 3 avril 2022, de 10h à 19h.

Entrée libre pour les visiteurs. Crise sanitaire : application des mesures gouvernementales en vigueur.

emmanuelle.laubel@villedieuintercom.fr +33 6 02 03 05 60 https://www.shopinvilledieu.com/

