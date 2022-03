Fête des Métais Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Edition 2022 40ème édition de la fêt des Métais, animation, concerts. Programmation à venir. Edition 2022 40ème édition de la fêt des Métais, animation, concerts. Programmation à venir. Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T09:00:00 2022-07-24T19:00:00

