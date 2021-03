St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard Fête des Métais Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Fête des Métais Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, St lyphard. Fête des Métais

Village de Kerhinet 44410 St lyphard, le dimanche 25 juillet à 09:00

Au programme : la fanfare des Croq’notes, le cercle celtique de St Michel chef chef, le bagad de Lann Bihoué, los chicos de Lobelias et en concert du soir Mask ha Gazh. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. Au programme : la fanfare des Croq’notes, le cercle celtique de St Michel chef chef, le bagad de Lann Bihoué, los chicos de Lobelias et en concert du soir Mask ha Gazh. Sous réserve de l’évolut… Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Village de Kerhinet 44410 St lyphard Adresse Village de Kerhinet 44410 St lyphard Ville St lyphard