Fête des mères – Jeu de piste « Le mystérieux coffre aux cadeaux »

La fête des Mères est menacée ! Mélusia, la fée maléfique, a volé la malle secrète de Maève, la Reine des Fées qui aide chaque année les enfants à confectionner le **cadeau de la fête des Mères** ! Mélusia déteste les enfants et cette année, elle a décidé d’enfermer tous les trésors magiques dans des coffres pour empêcher les enfants de créer les cadeaux des mamans ! Tous les coffres disposent d’un **cadenas à chiffres** que les enfants pourront ouvrir seulement s’ils trouvent le code secret ! Pour parvenir à leurs fins, ils devront **résoudre une série d’énigmes** qui les conduiront sur les bords du Lac Léman. A la clé, tous les accessoires pour créer le cadeau des mamans et surtout la fierté d’avoir empêché Mélusia de gâcher la fêtes des Mères ! Munis de leur coffre au trésor cadenassé, les enfants partiront à la découverte de nombreuses petites histoires sur les **monuments incontournables de Genève.** A la fin du jeu, ils pourront **confectionner le cadeau de la fête des mères grâce aux accessoires** qu’ils auront libéré grâce à leur perspicacité ! Pour les récompenser, une friandise les attendra également dans le coffre ! _N’hésitez pas à nous prévenir si votre enfant doit faire deux cadeaux pour ses deux mamans._ **BON A SAVOIR :** le jeu de piste se réalise en totale autonomie. Vous serez accueillis au départ et à l’arrivée du jeu. L’atelier de confection du cadeau de la fête des mères a lieu sur place, au Jardin Anglais. **Le tarif comprend :** un carnet de jeu par enfant, un coffre garni d’une mini plante et d’accessoires de décoration (le nombre de plantes et d’accessoires est ajusté en fonction du nombre d’enfants par famille). Le coffre est à rendre en fin de parcours.

CHF 25.-

Jardin anglais Quai du Général-Guisan,



2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T16:30:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T12:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:30:00