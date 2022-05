Fête des Mères aux Jardins de Sothys

Fête des Mères aux Jardins de Sothys, 29 mai 2022, . Fête des Mères aux Jardins de Sothys

2022-05-29 – 2022-05-29 Une journée spéciale à partager aux jardins. n Entrée offerte à toutes les mamans. Et, menu spécial fête des mères . Un cadeau sera offert à toutes les mamans ce jour. nCe même jour aura lieu la fête des mares : atelier animé par Jacqueline Gout, dans les prairies sauvages, avec observation du monde vivant. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville