Saint-Aubin Landes Saint-Aubin EUR Atelier cadeau pour la fête des mères. Cueillette de quelques fleurs et fabrication d’un bouquet.

Visite guidée du moulin vers 14h30 et 16h30. Visite libre du parc animalier. Atelier cadeau pour la fête des mères. Cueillette de quelques fleurs et fabrication d’un bouquet.

