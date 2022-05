FÊTE DES MÈRES À L’ODYSSÉE Craon Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

FÊTE DES MÈRES À L’ODYSSÉE Craon, 27 mai 2022, Craon. FÊTE DES MÈRES À L’ODYSSÉE Craon

2022-05-27 – 2022-05-29

Craon Mayenne Craon EUR 8.9 8.9 Les 27, 28 et 29 mai 2022, L’Odyssée fête les mamans. 1 entrée bien-être achetée = l’entrée de la maman offerte. En partenariat avec les esthéticiennes du territoire, chaque entrée achetée est une participation au tirage au sort, de nombreux lots à gagner ! nRenseignements à l’accueil ou au 02 52 21 02 90. Le centre aquatique L’Odyssée fête les mamans les 27, 28 et 29 mai, en partenariat avec les esthéticiennes du territoire ! +33 2 52 21 02 90 Les 27, 28 et 29 mai 2022, L’Odyssée fête les mamans. 1 entrée bien-être achetée = l’entrée de la maman offerte. En partenariat avec les esthéticiennes du territoire, chaque entrée achetée est une participation au tirage au sort, de nombreux lots à gagner ! nRenseignements à l’accueil ou au 02 52 21 02 90. Craon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Craon Adresse Ville Craon lieuville Craon Departement Mayenne

Craon Craon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craon/

FÊTE DES MÈRES À L’ODYSSÉE Craon 2022-05-27 was last modified: by FÊTE DES MÈRES À L’ODYSSÉE Craon Craon 27 mai 2022 Craon mayenne

Craon Mayenne