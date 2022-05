Fête des mères à la librairie Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Fête des mères à la librairie Nogent-le-Rotrou, 28 mai 2022, Nogent-le-Rotrou. Fête des mères à la librairie Nogent-le-Rotrou

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir A l’occasion de la Fête des Mères, la librairie Terra Incognita accueillera l’éditeur La Mésange Bleue avec ses ouvrages sur le Perche (Brocantes du Perche, Jardins du Perche, Gourmands dans le Perche, Le Tour des Collines du Perche et La Fée d’Alençon). Il y aura également la présence de Laurence de Calan, auteur de la Muse du Perche, A l’ombre des manoirs du Perche et Presbytères du Perche. A l’occasion de la Fête des Mères, la librairie Terra Incognita accueillera l’éditeur La Mésange Bleue avec ses ouvrages sur le Perche. Il y aura également la prédence de Laurence de Calan. A l’occasion de la Fête des Mères, la librairie Terra Incognita accueillera l’éditeur La Mésange Bleue avec ses ouvrages sur le Perche (Brocantes du Perche, Jardins du Perche, Gourmands dans le Perche, Le Tour des Collines du Perche et La Fée d’Alençon). Il y aura également la présence de Laurence de Calan, auteur de la Muse du Perche, A l’ombre des manoirs du Perche et Presbytères du Perche. librairie terra incognita

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Fête des mères à la librairie Nogent-le-Rotrou 2022-05-28 was last modified: by Fête des mères à la librairie Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28 mai 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir