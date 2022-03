Fête des mères à la Ferme du Monde Carentoir Carentoir Catégories d’évènement: Carentoir

Carentoir Morbihan Carentoir La découverte commentée du parc animalier en petit train est offerte aux mamans à La Ferme du Monde à Carentoir à l’occasion de la fête des mères. Une bonne occasion de découvrir en détail les animaux qui peuplent le parc. Pas de supplément de prix par rapport au tarif d’entrée du parc.

Pass vaccinal demandé selon la réglementation en vigueur. +33 2 99 93 70 70 http://www.lafermedumonde.com/ La découverte commentée du parc animalier en petit train est offerte aux mamans à La Ferme du Monde à Carentoir à l’occasion de la fête des mères. Une bonne occasion de découvrir en détail les animaux qui peuplent le parc. Pas de supplément de prix par rapport au tarif d’entrée du parc.

Pass vaccinal demandé selon la réglementation en vigueur.

