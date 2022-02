Fête des maths et des jeux au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête des maths et des jeux au Forum des Sciences Forum des sciences, 12 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. Fête des maths et des jeux au Forum des Sciences

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Forum des sciences

**Au Forum départemental des sciences les samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 de 14h à 18h,** revoilà un rendez-vous annuel incontournable qui s’inscrit dans le cadre de la **Semaine des Mathématiques.** **Au programme**, **séance spéciale de planétarium, conte, spectacle, ateliers et animations diverses …** seront proposés aux **petits comme au plus grands**, pour **redécouvrir les mathématiques** autrement… et **jouer tous ensemble** autour de la thématique de cette année « Mathématiques en Forme ». Avec Académie de Lille / Inspection de l’Education Nationale Mathématique et Science. **Infos :** * [[forumdepartementaldessciences.fr](forumdepartementaldessciences.fr)](forumdepartementaldessciences.fr)

Entrée libre

Au Forum départemental des sciences les samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 de 14h à 18h, revoilà un rendez-vous annuel incontournable qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine des Mathématiques. Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum des sciences Adresse 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Fête des maths et des jeux au Forum des Sciences Forum des sciences 2022-03-12 was last modified: by Fête des maths et des jeux au Forum des Sciences Forum des sciences Forum des sciences 12 mars 2022 Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord