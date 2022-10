FÊTE DES MARRONS Moulay Moulay Catégories d’évènement: Mayenne

Moulay

FÊTE DES MARRONS Moulay, 23 octobre 2022, Moulay. FÊTE DES MARRONS

Moulay Mayenne

2022-10-23 – 2022-10-23 Moulay

Mayenne Moulay Toute la journée, fête foraine avec manèges, tir à la carabine, pêche à la ligne pour les plus petits. Et dès 9h un Marché du terroir, composé d’une vingtaine de producteurs, créateurs et concepteurs locaux. Sur la journée la fanfare « Street Music Evron » déambulera pour animer musicalement le bourg de Moulay. Un Cyclo-Cross à 13h avec 4 courses enfants de 7 à 12ans, suivi d’une course, Minimes, Cadets, Juniors et pour terminer cette journée avec la course Espoirs et Seniors. Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer, à la buvette : Bar à huîtres, Casse-croutes saucisses, frites maison, … et au stand des “Bons vivants”, crêpes et marrons grillés. Vous y retrouverez exposée la porte de l’Oppidum, projet réalisé avec le Kiosque et deux designers pour 53Tours Venez nombreux en famille, flâner dans les rues de Moulay et tout au long du circuit Cyclo-Cross. Cette journée sera festive pour les grands et les petits. Venez à Moulay à notre traditionnelle « Fête des marrons » +33 2 43 00 41 52 Moulay

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Moulay Autres Lieu Moulay Adresse Moulay Mayenne Ville Moulay lieuville Moulay Departement Mayenne

Moulay Moulay Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulay/

FÊTE DES MARRONS Moulay 2022-10-23 was last modified: by FÊTE DES MARRONS Moulay Moulay 23 octobre 2022 mayenne Moulay Moulay, Mayenne

Moulay Mayenne