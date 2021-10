FÊTE DES MARRONS Moulay, 24 octobre 2021, Moulay.

FÊTE DES MARRONS 2021-10-24 – 2021-10-24

Moulay Mayenne Moulay

Sur la journée, fête foraine avec manèges, tir à la carabine, pêche à la ligne pour les plus petits.

Et dès 9h un Marché du terroir, composé d’une quinzaine de producteurs et créateurs locaux.

Un Cyclo-Cross à 13h avec 4 courses enfants de 7 à 12ans, suivi d’une course, Minimes, Cadets, Juniors et pour terminer cette journée avec la course Espoirs et Seniors.

Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer, à la buvette : Bar à huîtres, Casse-croutes saucisses, frites maison, … et au stand des “Bons vivants”, crêpes et marrons grillés.

Venez nombreux en famille, flâner dans les rues de Moulay et tout au long du circuit Cyclo-Cross.

Cette journée sera festive pour les grands et les petits.

Venez à Moulay à notre traditionnelle « Fête des marrons »

+33 2 43 00 17 21

