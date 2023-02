Fête des Marins et Amis du port de Kérity Quai du Général de Gaulle Penmarch Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Au programme de cette journée festive : – 09h00 à 16h30 : Trocs et puces de la mer.

-11h00 : ouverture du bar.

-12h30 : restauration avec sardines, frites, kouings.

– 14h00 à 18h30 : promenades aux étocs en zodiac sportif.

– 14h00 à 18h00 : promenade à la rame ou à la voile sur le SPERED AR MOR.

– 15h00 à 17h00 : Visite du canot de sauvetage de la S.N.S.M. de Penmarc’h.

« Le Prince d’ Eckmülh ». Présentation et exercices avec le jet ski « Le Petit

Prince ».

– 14h30 à 15h30 : 1er démonstration de chiens de sauvetage.

– 16h30 à 17h30 : 2 ème démonstration. – 14h00 : Ouverture des stands suivants : Stand de l’ association, kouing , maquillage, pêche à

La ligne , jeux bretons.

– 16h00 à 17h00 : 1 er passage animation avec Breizhing Bulles.

– 17H30 : Tire à la corde pour les petits et les grands.

– 19h00 : Début de la restauration : – moules , sardines, frites, grillades,

desserts , boissons. – 19h30 : Le 2 ème passage de Breizhing bulles.

– 20h00 : Concert gratuit avec Les HONEY MEN ( musiques Blues)

– 22h00 : Concert gratuit les REWIND qui vont nous proposer un retour en arrière dans

l’univers de la musique Pop Rock des 60 dernières années. (les horaires peuvent évoluer d’ un quart d’ heure à vingt minutes) boennecbonobo@orange.fr +33 6 72 01 50 82 http://marins-et-amis-port-de-kerity.jimdo.com/ Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch

