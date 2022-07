Fête des Marins et Amis du port de Kérity

2022-07-24 – 2022-07-24 Troc et puces de la mer, balades en zodiac sportif aux Étocs, balades à la rame et à la voile sur le Spered ar Mor, visite du canot de sauvetage de la SNSM Prince d'Eckmühl, démonstration de chiens de sauvetage, jeux bretons, maquillage pour les enfants, tir à la corde. En soirée, concert animé par Les Glochos et Ampli Monkey. Restauration le midi et en soirée. boennecbonobo@orange.fr +33 6 72 01 50 82 http://marins-et-amis-port-de-kerity.jimdo.com/

