Fête des Marins à Honfleur Honfleur, 28 mai 2023, Honfleur .

Fête des Marins à Honfleur

Vieux Bassin Honfleur Calvados

2023-05-28 – 2023-05-29

Honfleur

Calvados

La Société des Marins a pour mission d’organiser et de perpétuer, depuis 1861, le « Pèlerinage des Marins ». Durant deux jours, à la Pentecôte, un vibrant hommage est rendu aux « gens de la mer ». Ce pèlerinage maritime demeure, à l’heure actuelle, l’un des plus importants en France. Chaque année environ cent maquettes défilent à travers les rues de notre ville. Messe des marins en l’église Sainte-Catherine, recueillement à la stèle des Péris en mer et Bénédiction de la mer ponctuent la journée du dimanche.

DIMANCHE 5 JUIN :

09h30 : cérémonie à la stèle des péris en mer, sur la jetée,

10h30 : messe solennelle en musique en l’église Sainte-Catherine,

A partir de 13 h30 : embarquement des Officiels pour la bénédiction de la mer (ne pourront embarquer que quelques officiels et les familles des marins) Vers 16 H 00 : concert de la chorale « Libenter » sur la place de l’Hôtel-de-Ville.

21h00 : concert de la chorale « SCAMELVILLA » en l’église Saint-Léonard de Honfleur.

LUNDI 6 JUIN : PELERINAGE A NOTRE-DAME-DE-GRACE

09h00 : rassemblement devant l’Hôtel-de-Ville

09h15 : départ du défilé dans les rues de la ville, avec les musiciens des fanfares d’Angerville-la-Martel et de Saint-Pierre-en-Auge, les maquettes, les officiels, des représentants de la Ville de Honfleur et des communes du canton ainsi que le clergé accompagné des charitons Dépôt de gerbes au Monument du Souvenir Français

Vers 10h00 – devant la chapelle : signature du livre d’or.

Vers 10h30 – sur le plateau de Grâce : messe en plein air et en musique, célébrée par le Père Pascal Marie, curé de la paroisse Notre-Dame-de-l’Estuaire (homélie prononcée par le Père Lionel Poulain curé de la paroisse Notre-Dame du Bessin et archiprêtre de la cathédrale de Bayeux) . 12 H 30: retour à l’Hôtel-de-Ville (remerciements – hymne national – prestation des fanfares) .

Vers 13h00 : réception dans le Grand Grenier à Sel

Honfleur

