Fête des mares Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois Catégories d’évènement: Ardennes

Boult-aux-Bois

Fête des mares Boult-aux-Bois, 1 juin 2022, Boult-aux-Bois. Fête des mares Boult-aux-Bois

2022-06-01 – 2022-06-01

Ardennes Boult-aux-Bois Vous connaissez les petites bêtes de la mare ? Comment vivent-elles ? Une après-midi pour en savoir plus : Pêche, identification, observation et rôles des habitants de la mare de 14h à 17h. Tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau, chapeau…) inscription obligatoire, gratuit, à partir de 5ans. +33 3 24 30 24 98 Boult-aux-Bois

dernière mise à jour : 2021-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Boult-aux-Bois Autres Lieu Boult-aux-Bois Adresse Ville Boult-aux-Bois lieuville Boult-aux-Bois

Fête des mares Boult-aux-Bois 2022-06-01 was last modified: by Fête des mares Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois 1 juin 2022

Boult-aux-Bois