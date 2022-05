Fête des Mares à la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Villeton Villeton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeton

Fête des Mares à la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Villeton, 2 juin 2022, Villeton. Fête des Mares à la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton

2022-06-02 20:00:00 – 2022-06-02 23:00:00 Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat

Villeton Lot-et-Garonne Villeton 5 5 EUR Fête des Mares, Le Monde de la Nuit.

Soirée nocturne à la rencontre des habitants du marais.

De 20h à 23h. RDV Maison de la Réserve à Villeton.

Prévoir une lampe torche. Fête des Mares, Le Monde de la Nuit. Soirée nocturne à la rencontre des habitants du marais. +33 5 53 88 02 57 Fête des Mares, Le Monde de la Nuit.

Soirée nocturne à la rencontre des habitants du marais.

De 20h à 23h. RDV Maison de la Réserve à Villeton.

Prévoir une lampe torche. Sepanlog

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeton Autres Lieu Villeton Adresse Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Ville Villeton lieuville Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton Departement Lot-et-Garonne

Villeton Villeton Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeton/

Fête des Mares à la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Villeton 2022-06-02 was last modified: by Fête des Mares à la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Villeton Villeton 2 juin 2022 Lot-et-Garonne Villeton

Villeton Lot-et-Garonne