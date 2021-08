Fête des Marchés Ville de Menton, 11 septembre 2021, Menton.

Fête des Marchés

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Ville de Menton

Rendez-vous est donné à tous les amoureux des marchés mentonnais. Les samedi 11 et dimanche 12 septembre, dès 8h30, les cœurs battants de notre ville, à savoir les Marchés du Careï et des Halles, seront en fête. Et c’est un véritable programme de gala que la Ville de Menton a concocté pour ces deux journées exceptionnelles. Entre animations musicales, spectacles de rues, démonstrations et ateliers culinaires, chacun pourra déjeuner sur place, déguster les spécialités locales et découvrir les produits de nos commerçants. La Fête des Marchés est également l’occasion de participer à deux rendez-vous majeurs pour l’histoire culinaire mentonnaise : Les concours de Pichade, le samedi 11 septembre sur le marché du Careï, et de Tourte, le dimanche 12 septembre sur le marché des Halles. L’appel est, ici, lancé à tous les cuisiniers amateurs, qu’ils soient en herbe ou confirmés : inscrivez-vous et participez à ces deux compétitions qui récompenseront les recettes plus réussies, aussi bien classiques qu’originales. Et ce, après délibération de jurys composés de professionnels et de Mentonnais. Informations Office de tourisme +33 (0)483937020

Le week-end des 11 et 12 septembre, Menton célèbre les Marchés du Careï et des Halles : les deux cœurs battants d’une ville haute en couleurs et en patrimoine culinaire.

Ville de Menton Ville de Menton – 06500 Menton Garavan Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T08:30:00 2021-09-11T14:30:00;2021-09-12T08:30:00 2021-09-12T16:30:00