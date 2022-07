Fête des marais La Gacilly, 16 juillet 2022, La Gacilly.

Fête des marais

Marais de Glénac La Gacilly Morbihan

2022-07-16 – 2022-07-16

La Gacilly

Morbihan

Fête des Marais à Glénac.

14H:Concours de pétanque en doublette.

Remise en jeu intégrale des inscriptions.

14H: animation Nature.

Différentes activités gratuites vous seront proposées par des acteurs locaux ainsi que des associations.

Animations pour grands et petits.

Au programme, découverte des oiseaux, de la vannerie, du jardinage sur tables de culture,activités de chasse et des chasseurs, stand de pêche et bien d’autres…

19H:repas concert.

Repas brochette+jambon à l’os cuit à la broche avec frites et ratatouille + fromage et 1 pâtisserie.

Repas enfant de moins de 12 ans:1 brochette ou jambon à l’os cuit à la broche avec frites et ratatouille + fromage ou 1 pâtisserie.

Le repas sera animé musicalement suivi d’une démonstration de cracheur de feu.

22H:concert gratuit .

Vers 23H-23H30:feu d’artifice.

Et ensuite, reprise du Concert

saintleonglenac.secretariat@gmail.com +33 6 81 95 45 70

La Gacilly

