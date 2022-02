Fête des manèges Châteaurenard, 12 février 2022, Châteaurenard.

Fête des manèges Place des Allées Marcel Jullian Allées Marcel Jullian Châteaurenard

2022-02-12 – 2022-02-20 Place des Allées Marcel Jullian Allées Marcel Jullian

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Fête des manèges sur le parking Marcel Jullian.



Il y aura environ 15 manèges. Petits et grands vont pouvoir s’en donner à cœur joie sur l’auto scooter enfants et adultes, le trampoline, le toboggan géant, avec le tir à la carabine, les cascades, et se régaler avec les barbes à papa, crêpes et autres gaufres…

La fête des manège a été créée en 2017 pour les enfants ne pouvant pas profiter des pistes de ski pendant les vacances scolaires de février.

