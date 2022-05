Fête des lutteurs Saint-Renan, 12 juin 2022, Saint-Renan.

Fête des lutteurs rue du Pont de Bois Parking du Lac de Ty Colo Saint-Renan

2022-06-12 12:00:00 – 2022-06-12 17:30:00 rue du Pont de Bois Parking du Lac de Ty Colo

Saint-Renan Finistère Saint-Renan

Depuis plus de 40 ans, les clubs de Gouren (lutte bretonne) du Nord Finistère se réunissent le 2ème dimanche de juin pour faire découvrir ou redécouvrir le Gouren à un large public. nIls organisent à cette occasion une journée bâtie autour de tournois de Gouren pour les enfants et pour les adultes. Première compétition officielle de la saison d’été, ce tournoi attire les meilleurs spécialistes de toute la Bretagne. Si les enfants vous attendriront par leurs efforts parfois maladroits pour renverser leur partenaire dans la sciure, les adultes vous étonneront en alliant force et souplesse, puissance et contrôle dans leurs combats. Pour que la fête soit pleine, les organisateurs ont convié le cercle celtique Beg an Daour les musiciens de Giz et de Laridenn » et les jeux bretons de Kilhoù Bro Leon ». Ce sont tous les pans de la culture bretonne qui seront mis à l’honneur.

gourenbroleon@yahoo.fr +33 6 79 09 56 23

rue du Pont de Bois Parking du Lac de Ty Colo Saint-Renan

