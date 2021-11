Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Fête des lumières Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Fête des lumières Saint-Briac-sur-Mer, 11 décembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Fête des lumières Ecole des Cap Horniers 22 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer

2021-12-11 17:00:00 – 2021-12-11 19:00:00 Ecole des Cap Horniers 22 Rue des Préaux

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Rendez-vous le 11 décembre à la tombée de la nuit de 17h à 19h dans la cour de l’école publique afin de célébrer la première édition de «La Fête des lumières». Au programme : défilés aux lampions, concerts, illumination de l’école, restauration/buvette. Un événement ouvert à tous qui va enchanter petits et grands, alors venez nombreux ! Entrée libre. Samedi 11 décembre 2021 – de 17h à 19h – Ecole des Cap Horniers apecaphorniers@gmail.com +33 6 48 39 69 20 Rendez-vous le 11 décembre à la tombée de la nuit de 17h à 19h dans la cour de l’école publique afin de célébrer la première édition de «La Fête des lumières». Au programme : défilés aux lampions, concerts, illumination de l’école, restauration/buvette. Un événement ouvert à tous qui va enchanter petits et grands, alors venez nombreux ! Entrée libre. Samedi 11 décembre 2021 – de 17h à 19h – Ecole des Cap Horniers Ecole des Cap Horniers 22 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Ecole des Cap Horniers 22 Rue des Préaux Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Ecole des Cap Horniers 22 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer