Fête des lumières Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Mas-de-Tence

Fête des lumières Le Mas-de-Tence, 10 décembre 2022, Le Mas-de-Tence. Fête des lumières

Le Bourg Le Mas-de-Tence Haute-Loire

2022-12-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-10 Le Mas-de-Tence

Haute-Loire En raison du contexte sanitaire actuel, la Préfecture nous demande de ne pas organiser de rassemblements conviviaux.



Nous annulons donc la Fête des Lumières initialement prévue le samedi 4 décembre à 18H30. +33 4 71 59 86 97 http://www.lemasdetence.fr/ Le Mas-de-Tence

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Mas-de-Tence Autres Lieu Le Mas-de-Tence Adresse Le Bourg Le Mas-de-Tence Haute-Loire Ville Le Mas-de-Tence lieuville Le Mas-de-Tence Departement Haute-Loire

Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mas-de-tence/

Fête des lumières Le Mas-de-Tence 2022-12-10 was last modified: by Fête des lumières Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence 10 décembre 2022 Haute-Loire Le Bourg Le Mas-de-Tence Haute-Loire Le Mas-de-Tence

Le Mas-de-Tence Haute-Loire