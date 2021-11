Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux Fête des lumières Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux Côtes d’Armor Lancieux Rendez-vous dans le centre bourg qui sera piéton pour toute la journée où les ateliers de fabrication de toutes sortes de lumière vous accueilleront. Le samedi 18 Décembre 2021 à partir de 16 heures. 18 h : Arrivée et Goûter avec le Père-Noël

18 h 30 Défilé de lampions avec des animations surprises (fenêtres de l’avent théâtralisées)

19 h Embrasement du vieux clocher

Rendez-vous dans le centre bourg qui sera piéton pour toute la journée où les ateliers de fabrication de toutes sortes de lumière vous accueilleront. Le samedi 18 Décembre 2021 à partir de 16 heures. 18 h : Arrivée et Goûter avec le Père-Noël

18 h 30 Défilé de lampions avec des animations surprises (fenêtres de l’avent théâtralisées)

19 h Embrasement du vieux clocher

Venez fêter le solstice d'hiver avec nous et profitons de cette animation familiale pour se retrouver ! Gratuit. Le samedi 18 décembre 2021 – 16h – Centre bourg de Lancieux

