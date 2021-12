La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise Creuse, La Celle-Dunoise Fête des lumières La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Catégories d’évènement: Creuse

Fête des lumières La Celle-Dunoise, 21 décembre 2021

2021-12-21 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-21 20:30:00 20:30:00

La Celle-Dunoise Creuse le bourg La Celle-Dunoise Creuse La Celle-Dunoise 18h30 salle de l’école Illumination du bourg et des villages de La Celle Dunoise” Le 21 décembre est le jour le plus court de l’année. Alors pour prolonger la lumière, vous êtes invités à allumer des bougies sur les rebords des fenêtres que vous habitiez le bourg ou dans un village. Animation par le groupe “Marchin’sax”, rendez-vous dans la cour de l’école, défilé de lampions avec déambulation jusqu’à la salle des loisirs où une collation sera offerte. 18h30 salle de l’école le bourg La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise

