Fête des lumières Gundershoffen

Gundershoffen Bas-Rhin Gundershoffen EUR Participez à la première édition de la Fête des Lumières qui promet de vous éblouir grâce aux nombreuses animations et illuminations. Le lancement des illuminations se fera, en musique, le 26 novembre, avec la chanteuse alsacienne Aline Spach. Le grand week-end d'animations se déroulera du 17 au 19 décembre. Suivez le chemin des lumières qui vous fera mènera à travers le cœur historique de la ville à la découverte des décorations féeriques, enfilez des patins et glissez de bonheur sur la patinoire, prenez part au défilé de lampions ainsi qu'au cortège et surtout rendez visite aux artisans installés dans les cabanes de Noël, ils seront ravis de vous présenter leurs créations ! Restauration sur place. Programme en téléchargement ci-contre. Première édition de la Fête des Lumières avec de nombreuses animations et illuminations. Grand week-end d'animations : chemin des lumières, déambulation, démonstrations, concerts, patinoire et bien sûr marché de Noël ! Restauration sur place. +33 3 88 72 91 03

