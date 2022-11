Fête des lumières Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Sane-et-Loire

Fête des lumières Cluny, 8 décembre 2022, Cluny. Fête des lumières

Parc de l’abbaye Place du 11 Août 1944 Cluny Sane-et-Loire Place du 11 Août 1944 Parc de l’abbaye

2022-12-08 14:30:00 – 2022-12-08 22:00:00

Place du 11 Août 1944 Parc de l’abbaye

Cluny

Sane-et-Loire EUR AU PROGRAMME

– Défilé des élèves des écoles publiques dans les rues à partir de 14h30

– Rencontre avec le Père Noël de 14h30 à 16h devant les Écuries de Saint-Hugues

– Concert de la Clunysia à 17h en l’église Notre-Dame

– Marchés de Noël de 17h à 22h aux Écuries de Saint-Hugues

– Spectacle » Les allumeurs d’étoiles » par la Cie Lilou.

Un spectacle onirique, poétique et visuel inspiré par le monde des étoiles. À partir de 18h dans le parc de l’abbaye. Durée : 45 min. Tout public. Spectacle gratuit en plein air.

(En cas de mauvais temps la mairie se réserve le droit d’annuler le spectacle. Les informations seront disponibles 24h avant sur le site de la Mairie. Spectacle à l’Abbaye organisé dans le respect des conditions sanitaires et du plan Vigipirate en vigueur à la date du spectacle (accès au parc interdit aux animaux, sans bagages et sans consommations). Jauge de 3000 personnes. Contrôle à l’entrée. culture@cluny.fr https://cluny.fr/agenda/fete-des-lumieres/ Place du 11 Août 1944 Parc de l’abbaye Cluny

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Sane-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Cluny Sane-et-Loire Place du 11 Août 1944 Parc de l'abbaye Ville Cluny lieuville Place du 11 Août 1944 Parc de l'abbaye Cluny Departement Sane-et-Loire

Cluny Cluny Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

Fête des lumières Cluny 2022-12-08 was last modified: by Fête des lumières Cluny Cluny 8 décembre 2022 Cluny Parc de l'abbaye Place du 11 Août 1944 Cluny Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Cluny Sane-et-Loire