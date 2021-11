Baudemont Baudemont Baudemont, Saône-et-Loire Fête des lumières Baudemont Baudemont Catégories d’évènement: Baudemont

Baudemont Saône-et-Loire Baudemont EUR L’association Baud’mômes vous propose de participer à sa « fête des lumières ».

à partir de 18h : animation/buvette avec vin chaud et snack, visite du père Noël avec sa boite aux lettres pour lui laisser sa liste de Noël. A 19h défilé aux lampions (vendus sur place) dans le village de Baudemont.

