Baignes, Haute-Saône
Fête des lumières

Haute-Saône

Fête des lumières Baignes, 6 novembre 2021

2021-11-06 – 2021-11-06

Baignes Haute-Saône Baignes EUR L’association de valorisation des anciennes Forges de Baignes organise sa traditionnelle fête des lumières. De 14h à 21h un marché de pays prendra place sur le site tandis qu’un défilé aux lampions aura lieu à 18h30 avec l’illumination du site et un feu d’artifice. Entrée gratuite. Buvette sur place +33 3 84 78 82 44 L’association de valorisation des anciennes Forges de Baignes organise sa traditionnelle fête des lumières. De 14h à 21h un marché de pays prendra place sur le site tandis qu’un défilé aux lampions aura lieu à 18h30 avec l’illumination du site et un feu d’artifice. Entrée gratuite. Buvette sur place AFB

