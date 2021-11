Fête des lumières au Château de Cérons Cérons, 2 décembre 2021, Cérons.

Fête des lumières au Château de Cérons Latour Château de Cérons Cérons

2021-12-02 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Latour Château de Cérons

Cérons 33720 Cérons

La Chartreuse, maison de lumière, ouvrira ses portes pendant 4 jours, nous faisant plonger dans l’ambiance des Noëls de notre enfance autour d’une table des 13 desserts montée par le Chocolatier Saunion et du grand sapin de Noël effleurant le plafond du Grand Hall.

Xavier et Caroline Perromat vous proposeront de remonter le temps au fil des millésimes mythiques du Château de Cérons : 79, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94…

Ils seront heureux de vous présenter à cette occasion des talents de la région. :

– Gabriel Beghi utilise des matériaux nobles en incorporant la végétation et la lumière dans ses projets.

– Alix de Roquefeuil vous confiera ses secrets pour confectionner des couronnes de noël avec les fleurs qu’elle cultive.

– Caroline Cochet nous fera découvrir ses techniques de teintures naturelles à l’indigo sur toile.

– Frédéric Guibrunet et Sophie Mouton Perrat, Papier à êtres.

+33 5 56 27 01 13

ANAKA Photographie

Latour Château de Cérons Cérons

