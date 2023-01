Fête des Lumas Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Catégories d’Évènement: Cher

UZAY LE VENON

Fête des Lumas Uzay-le-Venon, 27 mai 2023, Uzay-le-Venon . Fête des Lumas Uzay-le-Venon Cher

2023-05-27 – 2023-05-29 Uzay-le-Venon

Cher Sur l’ensemble du week-end, dégustations d’escargots, restauration, buvette et fête foraine. 50ème anniversaire des Lumas à Uzay-le-Venon. L’équipe du comité des fêtes compte bien mettre les bouchées doubles pour ces 3 jours d’animations, de concerts, et surtout de dégustation d’escargots ! Programme à venir…. cdfuzaylevenon@hotmail.com pixabay

Uzay-le-Venon

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, UZAY LE VENON Autres Lieu Uzay-le-Venon Adresse Uzay-le-Venon Cher Ville Uzay-le-Venon lieuville Uzay-le-Venon Departement Cher

Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzay-le-venon/

Fête des Lumas Uzay-le-Venon 2023-05-27 was last modified: by Fête des Lumas Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon 27 mai 2023 cher Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon, Cher

Uzay-le-Venon Cher