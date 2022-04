Fête des lumas Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Catégories d’évènement: Cher

UZAY LE VENON

Fête des lumas Uzay-le-Venon, 4 juin 2022, Uzay-le-Venon. Fête des lumas Uzay-le-Venon

2022-06-04 – 2022-06-06

Uzay-le-Venon Cher Uzay-le-Venon Programme à venir… Après 2 ans d’absence, le comité des fêtes d’Uzay le Venon est heureux de vous retrouver pour sa 49ème édition des Lumas. 3 jours d’animations, de concerts, et de dégustation d’escargots. cdfuzaylevenon@hotmail.com Programme à venir… Comité des fêtes Uzay-le-Venon

Uzay-le-Venon

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, UZAY LE VENON Autres Lieu Uzay-le-Venon Adresse Ville Uzay-le-Venon lieuville Uzay-le-Venon Departement Cher

Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzay-le-venon/

Fête des lumas Uzay-le-Venon 2022-06-04 was last modified: by Fête des lumas Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon 4 juin 2022 cher Uzay-le-Venon

Uzay-le-Venon Cher