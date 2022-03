Fête “Des livres à soi” et “Premières pages” Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Fête “Des livres à soi” et “Premières pages” Villeneuve-sur-Lot, 21 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. Fête “Des livres à soi” et “Premières pages” Villeneuve-sur-Lot

2022-05-21 – 2022-05-21

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Enregistrez vos histoires préférées à la maison et partagez-les avec les autres familles ! Comment faire ?

1- Choisir un album sans texte (demander conseil aux bibliothécaires si besoin)

2- Trouver un endroit calme et confortable, entouré de papa/maman (ou d’un grand-frère ou d’une grand-mère)

3- Brancher l’enregistreur (très facile avec un téléphone !)

4- Raconter l’histoire (chacun son tour, à plusieurs voix… c’est comme on veux)

5- Envoyer le fichier à la Bib avant le 30 avril 2022 Et rendez-vous le 21 mai 2022 pour écouter ces histoires ! Enregistrez vos histoires préférées à la maison et partagez-les avec les autres familles ! Enregistrez vos histoires préférées à la maison et partagez-les avec les autres familles ! Comment faire ?

1- Choisir un album sans texte (demander conseil aux bibliothécaires si besoin)

2- Trouver un endroit calme et confortable, entouré de papa/maman (ou d’un grand-frère ou d’une grand-mère)

3- Brancher l’enregistreur (très facile avec un téléphone !)

4- Raconter l’histoire (chacun son tour, à plusieurs voix… c’est comme on veux)

5- Envoyer le fichier à la Bib avant le 30 avril 2022 Et rendez-vous le 21 mai 2022 pour écouter ces histoires ! La Bib

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Fête “Des livres à soi” et “Premières pages” Villeneuve-sur-Lot 2022-05-21 was last modified: by Fête “Des livres à soi” et “Premières pages” Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 21 mai 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne