Fête des librairies indépendantes Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Fête des librairies indépendantes Fécamp, 23 avril 2022, Fécamp. Fête des librairies indépendantes Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-23 Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny

Fécamp Seine-Maritime La 24e édition de la Fête de la Librairie se déroulera le samedi 23 avril 2022.

Plus de 480 librairies indépendantes sont mobilisées en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg.

Pour cette belle occasion, un livre tiré à 25 000 exemplaires, sera offert aux clients des librairies participantes. Venez donc fêter les librairies indépendantes avec nous ! Samedi23 Avril 2022 à 10h

Librairie Le Chat Pitre : 1 Quai Bérigny, 76400 Fécamp La 24e édition de la Fête de la Librairie se déroulera le samedi 23 avril 2022.

Plus de 480 librairies indépendantes sont mobilisées en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg.

Pour cette belle occasion, un livre tiré à 25 000 exemplaires,… +33 2 35 10 12 54 La 24e édition de la Fête de la Librairie se déroulera le samedi 23 avril 2022.

Plus de 480 librairies indépendantes sont mobilisées en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg.

Pour cette belle occasion, un livre tiré à 25 000 exemplaires, sera offert aux clients des librairies participantes. Venez donc fêter les librairies indépendantes avec nous ! Samedi23 Avril 2022 à 10h

Librairie Le Chat Pitre : 1 Quai Bérigny, 76400 Fécamp Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Ville Fécamp lieuville Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Fête des librairies indépendantes Fécamp 2022-04-23 was last modified: by Fête des librairies indépendantes Fécamp Fécamp 23 avril 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime