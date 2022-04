Fête des lapins Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’évènement: Marcilly-en-Villette

À l'occasion de Pâques, la ville de Marcilly-en-Villette organise la "Fête des lapins" le dimanche 17 avril 2022 à partir de 16h au parcours de Santé. L'objectif ? Retrouver les œufs du lapin de pâques ! Pour tous les enfants jusqu'au CM2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Marcilly-en-Villette Autres Lieu Marcilly-en-Villette Adresse Marcilly-en-villette Ville Marcilly-en-villette lieuville Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette

