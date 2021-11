Bœrsch Bœrsch Bas-Rhin, Bœrsch Fête des lanternes Bœrsch Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bœrsch

Fête des lanternes Bœrsch, 21 novembre 2021

2021-11-21 17:00:00 – 2021-11-21 19:00:00

Bœrsch Bas-Rhin EUR Rendez-vous à la MJC pour participer à la balade dans les ruelles de Boersch et pour assister à l’animation musicale de Batucada de la Loco. Vente de lanternes, de calendriers de l’Avent et de chocolats au profit de l’association ” Semeurs d’étoiles”. Balade dans les ruelles, animation musicale, vente de lanternes, de calendriers de l’Avent et de chocolats au profit de l’association “Semeurs d’étoiles”. +33 3 88 95 85 50 Rendez-vous à la MJC pour participer à la balade dans les ruelles de Boersch et pour assister à l’animation musicale de Batucada de la Loco. Vente de lanternes, de calendriers de l’Avent et de chocolats au profit de l’association ” Semeurs d’étoiles”. Bœrsch

