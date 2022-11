Fête des lanternes Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

● à 17h Déambulation dans le quartier de Saint Eutrope.

● à 18h Moment convivial autour de boissons chaudes sur la Place Maurel.

● à 18h30 Concert de Jade et Thaïs Robinot, violoncelliste et violoniste à la Bibliothèque Cézanne dans le cadre du programme des maisons créatives.



Des ateliers de fabrication de lanternes vous sont proposés à la Bibliothèque Cézanne les 5 et 12 décembre de 16h30 à 18h. Pour fêter Sainte Lucie, le Relais des Possibles organise une Fête des lanternes, menée par l’artiste Tooza Theiss dans les rues de Sainte Eutrope. La fête se clôturera par un concert dans la Bibliothèque Cézanne. infos@bibliothequecezanne.fr +33 4 42 96 54 67 https://bibliothequecezanne.fr/ Départ Bibliothèque Cezanne puis Déambulation dans les rues de Saint Eutrope 2, Place Antoine Maurel Aix-en-Provence

