Fête des langues Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

île de France

Fête des langues Le Point Fort d’Aubervilliers, 28 mai 2022, Aubervilliers. Le samedi 28 mai 2022

de 14h00 à 22h00

. gratuit

Associations, habitants, services municipaux, auteurs, enseignants, médiateurs et artistes proposent la découverte des langues parlées à Aubervilliers. Associations, habitants, services municipaux, auteurs, enseignants, médiateurs et artistes proposent la découverte des langues parlées à Aubervilliers : Français, Tamoul, Créole, Lingala, Tamazight, Roumain, Italien, Soninké, Chinois, Persan, Espagnol, Fon, Quechua, Arabe, Anglais, Allemand, Langue des Signes, … et tant d’autres à découvrir lors de cette après-midi festive et familiale, à travers jeux, ateliers d’écriture et de conversation, expositions, chants, spectacles et lectures. Programmation artistique : 14h – Ouverture au public 14h30 à 18h30 – Animations musicales, chants, danses et théâtre proposées par les associations sous la Halle 19h – Concert de LEHNA proposé par Villes des Musiques du Monde sous le chapiteau. Gastronomie. Cuisines du Congo, des Comores et du Sri-Lanka. Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Contact : https://www.lepointfort.com/events/fete-des-langues/ https://www.facebook.com/events/3131199620435691/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/3131199620435691/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Fête des langues

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, île de France Autres Lieu Le Point Fort d'Aubervilliers Adresse 174 Avenue Jean Jaurès Ville Aubervilliers lieuville Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers Departement Paris

Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/

Fête des langues Le Point Fort d’Aubervilliers 2022-05-28 was last modified: by Fête des langues Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d'Aubervilliers 28 mai 2022 aubervilliers Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers

Aubervilliers Paris