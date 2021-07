Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse, Meuse FETE DES LAMPIONS Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Catégories d’évènement: Lacroix-sur-Meuse

FETE DES LAMPIONS 2021-07-13 route de seuzey Domaine de l'Écart

Lacroix-sur-Meuse Meuse Lacroix-sur-Meuse La Fête des Lampions : repas organisé au Domaine de l’Ecart, entre Lacroix-sur-Meuse et Seuzey, à partir de 19 heures.

Avec hamburger ou brochette de boeuf, et dessert.

Bal dansant. +33 9 75 76 36 62 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

