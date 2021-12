Saint-Renan Saint-Renan Finistère, Saint-Renan Fête des lacs Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Fête des lacs Saint-Renan, 15 juillet 2022

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-17 00:00:00

3 jours de fête au Lac de Ty-colo, concerts, danses, animations et feu d'artifice. Journée Polynésienne le dimanche. Restauration sur place, Gratuit.

+33 2 98 84 20 08

