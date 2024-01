Fête des lacs 2024 Saint-Renan, samedi 20 juillet 2024.

Fête des lacs 2024 Saint-Renan Finistère

Cet été Saint Renan Animations et les Vendredis Branchés revisitent la fête des lacs pour lui donner de nouvelles

couleurs.

Préparez vous pour de nombreuses surprises qui rendront ces 3 jours mémorables.

Au programme des concerts, des spectacles de danses, des fanfares, des animations, un feu

d’artifice et bien d’autres choses encore ! Trois jours dédiés à la joie et à la convivialité, où vous pourrez vous réunir en famille ou entre amis pour partager des moments mémorables. La programmation festive, fera de cet événement l’un des rendez-vous incontournables de la saison estivale ! Concerts, animations, restauration sur place, Gratuit. .

Lac de Ty Colo

Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 17:00:00

fin : 2024-07-20 00:00:00



L’événement Fête des lacs 2024 Saint-Renan a été mis à jour le 2024-01-25 par OT IROISE BRETAGNE