Coudray-au-Perche Coudray-au-Perche Coudray-au-Perche, Eure-et-Loir Fête des laboureurs et des ouvriers Coudray-au-Perche Coudray-au-Perche Catégories d’évènement: Coudray-au-Perche

Eure-et-Loir

Fête des laboureurs et des ouvriers Coudray-au-Perche, 10 octobre 2021, Coudray-au-Perche. Fête des laboureurs et des ouvriers 2021-10-10 – 2021-10-10

Coudray-au-Perche Eure-et-Loir Coudray-au-Perche Brocante, artisanat, exposition, marché fermier, musique… Tout sera réuni pour passer une belle journée à Coudray ! L’entrée est libre pour les visiteurs mais la réservation est obligatoire si vous souhaitez installer un stand sur la brocante.

Dès 14h00, une animation avec la musique de Vibraye (Sarthe), la fanfare parisienne des beaux arts les godfingers, le groupe ptit Louis la planche, le groupe tradart et la chorale méli-mélo sera proposée. Les villageois seront en costume 1900 avec des décoration dans les rues avec les produits de la terre. Brocante, artisanat, exposition, marché fermier, musique… Tout sera réuni pour passer une belle journée à Coudray ! L’entrée est libre pour les visiteurs mais la réservation est obligatoire si vous souhaitez installer un stand sur la brocante. +33 2 37 29 10 16 Brocante, artisanat, exposition, marché fermier, musique… Tout sera réuni pour passer une belle journée à Coudray ! L’entrée est libre pour les visiteurs mais la réservation est obligatoire si vous souhaitez installer un stand sur la brocante.

Dès 14h00, une animation avec la musique de Vibraye (Sarthe), la fanfare parisienne des beaux arts les godfingers, le groupe ptit Louis la planche, le groupe tradart et la chorale méli-mélo sera proposée. Les villageois seront en costume 1900 avec des décoration dans les rues avec les produits de la terre. mairie coudray dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Coudray-au-Perche, Eure-et-Loir Autres Lieu Coudray-au-Perche Adresse Ville Coudray-au-Perche lieuville 48.23179#0.85538