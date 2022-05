fête des jumelages Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

2022-05-13 18:00:00

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Animation musicale Réunis au sein d’un village animé, les comités de jumelage de Bagnères vous emmènent aux quatre coins de l’Europe pour vous faire découvrir, dans toute leur diversité, les spécialités allemandes, italiennes, espagnoles et britanniques. Ces associations de jumelages présenteront, sous forme d’expositions, les actions menées dans le cadre de leurs activités. Venez nombreux échanger avec les responsables et membres de ces associations ! Animation musicale Jardin des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

