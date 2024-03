Fête des jonquilles Nottonville, dimanche 10 mars 2024.

Fête des jonquilles Nottonville Eure-et-Loir

Venez profiter d’une journée en plein air, entouré(e) de la beauté printanière des jonquilles.

C’est le retour de la fête des jonquilles au Petit Château de la Brosse, à Nottonville. L’événement est organisé par l’association du Petit Château de la Brosse. Comme tous les ans, vous pourrez déjeuner et goûter sur place, avec notamment une buvette et le Food truck de crêpes et galettes bretonnes La Pat’ du Pirate 28 . Il y aura aussi une vente de miel local. La participation est libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 11:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

8 Lieu-dit La Brosse

Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@petitchateaudelabrosse.com

