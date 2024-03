Fête des jonquilles à Le Tourneur Le Tourneur Souleuvre en Bocage, dimanche 24 mars 2024.

Fête des jonquilles à Le Tourneur Le Tourneur Souleuvre en Bocage Calvados

La traditionnelle fête des jonquilles est de retour avec le printemps ! une balade botanique (10h30), des stands de jeux (dès 11h), et de la restauration sont au programme le matin. L’après-midi, concert (13h), la randonnée pédestre (14h) dans le très beau cadre du Moulin Pinel et bien sûr la cueillette des jonquilles… ainsi que des animations et des surprises, tout au long de la journée.

La traditionnelle fête des jonquilles est de retour avec le printemps ! une balade botanique (10h30), des stands de jeux (dès 11h), et de la restauration sont au programme le matin. L’après-midi, concert (13h), la randonnée pédestre (14h) dans le très beau cadre du Moulin Pinel et bien sûr la cueillette des jonquilles… ainsi que des animations et des surprises, tout au long de la journée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24 17:30:00

Le Tourneur Le Moulin Pinel

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie fetejonquilles@gmail.com

L’événement Fête des jonquilles à Le Tourneur Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2024-02-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie